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Грузия и Великобритания могут открыть между собой прямое авиасообщение
24.06.2024 16:45
Грузия и Великобритания могут открыть между собой прямое авиасообщение, сообщает Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.
Вопрос обсудили на встрече замглавы Минэкономики Мариам Квривишвили и посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон.
Квривишвили подчеркнула сотрудничество между странами в сфере туризма и гражданской авиации, отметив, что правительство Грузии заинтересовано в открытии прямого авиасообщения с Великобританией и ведет активные переговоры с британскими авиакомпаниями в этом направлении.
«Мы с оптимизмом смотрим на то, что переговоры о запуске прямых рейсов завершатся положительным результатом. Авиационный рынок Грузии растет, особенно за счет европейских направлений. Мы заинтересованы в том, чтобы Великобритания была в числе других ведущих европейских государств, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на рост туристических потоков из этой страны в Грузию», — отметила Квривишвили.
Политик сообщила, что параллельно с переговорами с британскими авиалиниями стороны обсудили и маркетинговую кампанию на британском рынке с целью продвижения туристических достопримечательностей Грузии.
На встрече с послом Великобритании также присутствовал генеральный директор Союза аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе.
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