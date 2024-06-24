

Грузия и Великобритания могут открыть между собой прямое авиасообщение

24.06.2024 16:45





Грузия и Великобритания могут открыть между собой прямое авиасообщение, сообщает Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.



Вопрос обсудили на встрече замглавы Минэкономики Мариам Квривишвили и посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон.



Квривишвили подчеркнула сотрудничество между странами в сфере туризма и гражданской авиации, отметив, что правительство Грузии заинтересовано в открытии прямого авиасообщения с Великобританией и ведет активные переговоры с британскими авиакомпаниями в этом направлении.



«Мы с оптимизмом смотрим на то, что переговоры о запуске прямых рейсов завершатся положительным результатом. Авиационный рынок Грузии растет, особенно за счет европейских направлений. Мы заинтересованы в том, чтобы Великобритания была в числе других ведущих европейских государств, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на рост туристических потоков из этой страны в Грузию», — отметила Квривишвили.



Политик сообщила, что параллельно с переговорами с британскими авиалиниями стороны обсудили и маркетинговую кампанию на британском рынке с целью продвижения туристических достопримечательностей Грузии.



На встрече с послом Великобритании также присутствовал генеральный директор Союза аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе.



Источник: СОВА

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