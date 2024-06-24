

Россия в этом году стала единственным импортером живых свиней в Грузию

24.06.2024 17:30





Россия в этом году стала единственным импортером живых свиней в Грузию.



За первые пять месяцев этого года в Грузию было ввезено свиней на 10 миллионов 889 тысяч долларов, пишет сегодня BM.ge.



Рост и в денежном выражении и по объему - на более чем 24%.



В прошлые годы поставки свиней в Грузию осуществлялись также из Беларуси и Украины, но поставки из России и тогда доминировали.



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