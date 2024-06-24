|
|
|
Россия в этом году стала единственным импортером живых свиней в Грузию
24.06.2024 17:30
Россия в этом году стала единственным импортером живых свиней в Грузию.
За первые пять месяцев этого года в Грузию было ввезено свиней на 10 миллионов 889 тысяч долларов, пишет сегодня BM.ge.
Рост и в денежном выражении и по объему - на более чем 24%.
В прошлые годы поставки свиней в Грузию осуществлялись также из Беларуси и Украины, но поставки из России и тогда доминировали.
Новости - Грузия
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна