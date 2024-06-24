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Фонд Cartu планирует построить небоскребы в тбилисском районе Ортачала
24.06.2024 17:50
Небоскребы в 49 этажей планируют построить в тбилисском районе Ортачала
Заявку на строительство 49-этажного многофункционального центра в районе Ортачала подали в Агентство транспорта и городского развития мэрии Тбилиси по заказу фонда Cartu, пишет Business Media Georgia.
Согласно заявке, на улице Арагвели планируют построить многофункциональное здание с двумя жилыми и коммерческими башнями на одной платформе. Также в проекте предусмотрено озеленение района и строительство новой дорожной инфраструктуры и паркинга.
Фонд Cartu основал миллиардер Бидзина Иванишвили. Компания ранее заявила о планах построить две 65-этажные башни рядом с площадью Героев и 16 многоэтажек в Исани.
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