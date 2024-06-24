

АБР объявил тендер на разработку генплана аэропорта в Вазиани

24.06.2024 18:00





Азиатский банк развития (АБР) объявил тендер на разработку генерального плана развития нового Международного аэропорта в Вазиани, сообщает Союз аэропортов Грузии.





Процессом отбора будет руководить Союз аэропортов, а также и софинансировать 50% проекта совместно с АБР.



Ираклий Каркашадзе, гендиректор Союза аэропортов Грузии, заявил, что все авиационные консалтинговые компании имеют возможность принять участие в тендере. Он отметил, что это — первый случай, когда АБР и государственная компания поровну распределяют расходы на проведение тендера.



Сообщается, что уже проведены ряд предварительных, технических и других видов исследований, связанных с развитием нового Тбилисского международного аэропорта.



«Мы подошли к этапу, когда необходим подробный, полноценный общий план развития. В сотрудничестве с АБР мы провели маркетинговые исследования, провели предварительные встречи, в том числе онлайн-конференцию, в которой приняли участие около 35 крупнейших международных авиационных консалтинговых компаний. Интерес очень велик. Мы ожидаем, что поступит достаточно много заявок, из которых мы выберем лучшую и компанию с наибольшим опытом. В ближайшее время у нас будет подробный Генеральный план развития, который позволит нам начать строительство нового международного аэропорта», — заявил Ираклий Каркашадзе.



Сам тендерный процесс будет проходить в два этапа: первый — компаниям предоставляется двухнедельный срок для подачи соответствующих документов. Второй этап — получение подробных технических предложений от отобранных компаний на основе оценки первого этапа.



После оценки будет определена компания-победитель тендера. Ориентировочный срок определения компании-победителя на основе тендера — июль 2024 года.



Азиатский банк развития уже выразил готовность принять участие в строительстве нового тбилисского международного аэропорта с целью содействия эффективному развитию транспортного сектора в рамках программы технической помощи АБР (TA) 6707-GEO.



Напомним, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе в апреле текущего года заявил, что в Вазиани будет построен новый международный аэропорт.



Часть военных экспертов считает несовместимым существование военного полигона и гражданского аэропорта в одном пространстве. Они заявляют, что военные учения, а также секретное назначение объекта окажутся под угрозой. Аналитики не исключают необходимости закрытия существующей военной базы в Вазиани, открытой под эгидой НАТО, или переноса ее на другую территорию.





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