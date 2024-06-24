

Импорт сжиженного газа из РФ в Грузию в мае увеличился в 1,8 раза

24.06.2024 19:07





Объем поставляемого из России в Грузию сжиженного газа в мае текущего года вырос в 1,8 раза по сравнению с аналогичным показателем 2023 года. Об этом сообщил Союз импортеров нефтепродуктов Грузии.



Как сообщается, в мае импорт сжиженного газа составил 7,45 тыс. тонны, что на 3,47 тыс. тонны, то есть на 87,2%, больше показателя аналогичного периода прошлого года. Среди всего импортированного сжиженного газа 99,9%, то есть 7,44 тыс. тонны, поставлены из России.



Также, по данным организации, импорт нефтяного битума в мае вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 18,3 тыс. тонн. Больше всего битума было поставлено из Ирака - 74,3%. На втором месте - Россия (12%).





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