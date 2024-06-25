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Национальная администрация туризма принимает известного инфлюенсера из Индии
25.06.2024 16:34
Национальная администрация туризма принимает известного инфлюенсера из Индии.
По сообщению администрации, у Isa Mohammad Khan-а в социальных сетях до миллиона подписчиков.
«В рамках пресс-тура известный инфлюенсер посетит Тбилиси, Сванети, Казбеги, Аджарию. Блогер подготовит эффектные рекламные материалы, которые будут размещены на собственных социальных страницах», — говорится в информации Национальной администрации туризма.
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