

Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Грузией и ОАЭ вступило в силу

27.06.2024 16:48





Сегодня вступило в силу соглашение о всестороннем экономическом партнерстве между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами, которое предусматривает либерализацию производимых в Грузии товаров и услуг.



По словам заместителя министра экономики и устойчивого развития Геннадия Арвеладзе, соглашение об экономическом партнерстве, которое по сути является соглашением нового поколения о свободной торговле, будет способствовать дальнейшему углублению экономической интеграции между двумя странами.



После вступления соглашения в силу ОАЭ немедленно откроют рынок для таких важных для Грузии продуктов, как говядина и баранина, мед, орехи, минеральная вода, основная часть плодоовощных консервов, безалкогольные напитки, азотные удобрения, текстильная продукция и т. д.



Объединенные Арабские Эмираты уже являются ведущим торговым партнером Грузии среди арабских стран. По данным 2023 года, товарооборот между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами увеличился на 39% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе экспорт увеличился на 73%. Кроме того, объем инвестиций из Объединенных Арабских Эмиратов в Грузию увеличился на 29%.





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