

Грузия и Южная Корея подписали меморандум о регулярном авиасообщении

27.06.2024 19:48





Авиационные власти Грузии и Южной Кореи подписали меморандум о взаимопонимании. Тем самым две страны еще на один шаг приблизились к открытию прямого регулярного авиасообщения.



Документ определяет частоту полетов, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии. Выполнять пассажирские и грузовые рейсы между странами определенным авиакомпаниям можно будет семь раз в неделю.



Стороны также обсудили технические аспекты начала регулярных рейсов, в том числе текущую ситуацию на авиационных рынках и основные нормативные стандарты.



«Авиационные власти Грузии и Кореи договорились, что будут активно продолжать работу по содействию упомянутому процессу», — отметили в агентстве.



В 2018 году между между Грузией и Южной Кореей впервые были запущены чартерные рейсы. В мае-июне авиакомпания Korean Air совершила несколько сезонных рейсов в направлении Грузии.



Источник: Новости - Грузия

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