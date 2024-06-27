|
|
|
Грузия и Южная Корея подписали меморандум о регулярном авиасообщении
27.06.2024 19:48
Авиационные власти Грузии и Южной Кореи подписали меморандум о взаимопонимании. Тем самым две страны еще на один шаг приблизились к открытию прямого регулярного авиасообщения.
Документ определяет частоту полетов, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии. Выполнять пассажирские и грузовые рейсы между странами определенным авиакомпаниям можно будет семь раз в неделю.
Стороны также обсудили технические аспекты начала регулярных рейсов, в том числе текущую ситуацию на авиационных рынках и основные нормативные стандарты.
«Авиационные власти Грузии и Кореи договорились, что будут активно продолжать работу по содействию упомянутому процессу», — отметили в агентстве.
В 2018 году между между Грузией и Южной Кореей впервые были запущены чартерные рейсы. В мае-июне авиакомпания Korean Air совершила несколько сезонных рейсов в направлении Грузии.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна