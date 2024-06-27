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Грузия и Южная Корея подписали меморандум о регулярном авиасообщении


27.06.2024   19:48


Авиационные власти Грузии и Южной Кореи подписали меморандум о взаимопонимании. Тем самым две страны еще на один шаг приблизились к открытию прямого регулярного авиасообщения.

Документ определяет частоту полетов, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии. Выполнять пассажирские и грузовые рейсы между странами определенным авиакомпаниям можно будет семь раз в неделю.

Стороны также обсудили технические аспекты начала регулярных рейсов, в том числе текущую ситуацию на авиационных рынках и основные нормативные стандарты.

«Авиационные власти Грузии и Кореи договорились, что будут активно продолжать работу по содействию упомянутому процессу», — отметили в агентстве.

В 2018 году между между Грузией и Южной Кореей впервые были запущены чартерные рейсы. В мае-июне авиакомпания Korean Air совершила несколько сезонных рейсов в направлении Грузии.


Источник: Новости - Грузия
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