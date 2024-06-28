|
|
|
В мае 2024 года ВВП Грузии вырос на 9,2%
28.06.2024 11:53
Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 28 июня, в мае 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 9,2%.
В 2024 году, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, значительный вклад в рост внесли следующие отрасли: информация и коммуникация, профессиональная, научная и техническая деятельность, финансовая и страховая деятельность, строительство, транспорт и складирование.
По данным Службы статистики, средние темпы роста ВВП в январе-мае составляют 9,3%.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна