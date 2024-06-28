

В мае 2024 года ВВП Грузии вырос на 9,2%

28.06.2024 11:53





Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 28 июня, в мае 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 9,2%.



В 2024 году, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, значительный вклад в рост внесли следующие отрасли: информация и коммуникация, профессиональная, научная и техническая деятельность, финансовая и страховая деятельность, строительство, транспорт и складирование.



По данным Службы статистики, средние темпы роста ВВП в январе-мае составляют 9,3%.





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