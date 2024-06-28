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За январь-май в Грузию импортировано 502,1 тыс. тонн бензина и дизтоплива
28.06.2024 13:35
Импорт бензина и дизельного топлива в Грузию за январь-май составил 502,1 тыс. тонн на 14,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает Союз импортеров нефтепродуктов Грузии.
Импорт бензина за пять месяцев составил 251,6 тыс. тонн. Дизеля – 250,4 тысячи тонн.
Более половины всего импорта приходится на Россию – 52,2%. Оттуда за отчетный период в Грузию завезли 261,9 тыс. тонн бензина и дизеля.
Далее следуют:
Болгария – 73,6 тыс. тонн (14,7%);
Румыния – 55,9 тыс. тонн (11,1%);
Азербайджан – 48 тыс. тонн (9,6%);
Беларусь – 26,9 тыс. тонн (5,3%);
Туркменистан – 13,9 тыс. тонн (2,8%);
Греция – 11,2 тыс. тонн (2,2%);
Кипр – 6,3 тыс. тонн (1,2%);
Турция – 2,1 тыс. тонн (0,4%).
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