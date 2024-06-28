

За январь-май в Грузию импортировано 502,1 тыс. тонн бензина и дизтоплива

28.06.2024 13:35





Импорт бензина и дизельного топлива в Грузию за январь-май составил 502,1 тыс. тонн на 14,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает Союз импортеров нефтепродуктов Грузии.



Импорт бензина за пять месяцев составил 251,6 тыс. тонн. Дизеля – 250,4 тысячи тонн.



Более половины всего импорта приходится на Россию – 52,2%. Оттуда за отчетный период в Грузию завезли 261,9 тыс. тонн бензина и дизеля.



Далее следуют:



Болгария – 73,6 тыс. тонн (14,7%);

Румыния – 55,9 тыс. тонн (11,1%);

Азербайджан – 48 тыс. тонн (9,6%);

Беларусь – 26,9 тыс. тонн (5,3%);

Туркменистан – 13,9 тыс. тонн (2,8%);

Греция – 11,2 тыс. тонн (2,2%);

Кипр – 6,3 тыс. тонн (1,2%);

Турция – 2,1 тыс. тонн (0,4%).





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





