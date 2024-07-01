|
|
|
В Грузии разрешили отказываться от уже одобренных кредитов
01.07.2024 13:24
Заемщикам в Грузии с 1 июля разрешат расторгать кредитные договоры в течение 14 дней после заключения, не обращаясь в суд. Об этом сообщает агентство bm.ge.
Изменения касаются кредитов юридических и физических лиц до 1 млн лари. Вернуть кредиты можно будет любым финансовым организациям: банкам, МФО, ломбардам.
Чтобы расторгнуть договор, заемщик должен уведомить банк о своем решении. Обосновывать его не потребуется. Затем у граждан будет 30 дней для покрытия расходов за оказанные услуги. После их оплаты договор будет расторгнут.
При возвращении денег также придется оплатить процент за дни, прошедшие с момента заключения договора.
Аннулировать нельзя будет кредитные соглашения, которые обеспечены ипотекой, финансовыми залогами или акциями.
Национальный банк Грузии ввел изменения с целью защиты прав потребителей. Соответствующие обязательства были отражены в соглашении об ассоциации с Евросоюзом.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна