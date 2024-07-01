

В Грузии разрешили отказываться от уже одобренных кредитов

01.07.2024 13:24





Заемщикам в Грузии с 1 июля разрешат расторгать кредитные договоры в течение 14 дней после заключения, не обращаясь в суд. Об этом сообщает агентство bm.ge.



Изменения касаются кредитов юридических и физических лиц до 1 млн лари. Вернуть кредиты можно будет любым финансовым организациям: банкам, МФО, ломбардам.



Чтобы расторгнуть договор, заемщик должен уведомить банк о своем решении. Обосновывать его не потребуется. Затем у граждан будет 30 дней для покрытия расходов за оказанные услуги. После их оплаты договор будет расторгнут.



При возвращении денег также придется оплатить процент за дни, прошедшие с момента заключения договора.



Аннулировать нельзя будет кредитные соглашения, которые обеспечены ипотекой, финансовыми залогами или акциями.



Национальный банк Грузии ввел изменения с целью защиты прав потребителей. Соответствующие обязательства были отражены в соглашении об ассоциации с Евросоюзом.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





