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В Тбилиси проходит Международный форум делового туризма
02.07.2024 12:16
Заместитель министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили приняла участие в официальном открытии Международного форума делового туризма M&I Tbilisi – 2024.
В рамках мероприятия 83 местные и международные компании, предоставляющие туристические сервисы в формате B2B, в течение трех дней проведут до 40 гарантированных встреч с потенциальными заказчиками.
В своей приветственной речи заместитель министра придала большое значение проведению в Грузии M&I Forum, самого влиятельного мирового мероприятия в сфере делового туризма.
По её словам, это огромное признание нашей страны со стороны влиятельных туроператоров мира.
«Эту победу мы одержали в результате большой конкуренции. Провести форум хотели многие ведущие туристические страны Европы. Организаторы направили в Грузию ряд инспекций и, что особенно приятно, они дали нам высшую оценку по таким параметрам, как туристический продукт, потенциал, инфраструктура, авиационное сообщение, сильный частный сектор, безопасность страны, репутация, осведомленность и другое», — отметила Мариам Квривишвили.
В M&I Forum принимают участие представители 63 ведущих компаний индустрии делового туризма из Великобритании, Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Литвы, Нидерландов, Польши, Сербии, Словакии, Испании, Швеции и Швейцарии. В рамках форума они встретятся с представителями местного бизнеса, а также посетят туристические достопримечательности Грузии.
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