

«Грузинская железная дорога» отчиталась о сокращении доходов и прибыли по итогам 2023 года

02.07.2024 15:43





«Грузинская железная дорога» отчиталась о сокращении доходов и прибыли по итогам 2023 года. На финансы перевозчика повлияло сокращение грузооборота в прошлом году.



В результате доходы ГЖД за 2023 год снизились на 47 млн лари (7%), и составили 627 млн лари. Чистая прибыль сократилась на 310 млн лари (79%), и равняется 87 млн лари.



Такие показатели прибыли связаны с изменением её структуры. В 2022 году прибыль компании в основном определялась не операционной деятельностью, а разницей курса, вызванной укреплением стоимости лари. Из-за этого сумма долга, выраженного в иностранной валюте, в лари уменьшилась, что было зафиксировано в финансовом отчёте как прибыль.



В 2023 году такого же укрепления курса лари не произошло, из-за чего ГЖД не получила прибыль от этого источника, поэтому показатели компании в размере 87 млн лари в основном отражают её операционную деятельность.



В 2023 году ГЖД перевезла 13,6 млн тонн грузов, что на 8,2% меньше, чем в 2022 году, что связано со снижением транзитных перевозок.



Также компания увеличила зарплаты своим сотрудникам. Всего было выплачено 239 млн лари, что на 42 млн больше, чем в 2022 году. Кроме этого, увеличились расходы на амортизацию.



Согласно финансовому отчёту, по состоянию на 31 декабря 2023 года активы ГЖД составили 2,5 млрд лари, а общие обязательства компании — 1,6 млрд лари.





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