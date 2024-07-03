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В июне 2024 года годовая инфляция в Грузии составила 2,2%
03.07.2024 12:10
По данным Национальной службы статистики, в июне 2024 года, по сравнению с предыдущим месяцем, уровень инфляции в Грузии составил -0,5%, а годовой уровень инфляции — 2,2%.
Что касается базовой инфляции, то, по сообщению «Грузстата», в июне 2024 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, этот показатель составил 1,4%, годовая базовая инфляция (без учета табачной продукции) также была определена на уровне 1,4%.
«На формирование ежемесячного уровня инфляции в основном повлияло изменение цен в следующих группах:
Продукты питания и безалкогольные напитки: цены в группе снизились на 2,0%, что отразилось на месячной инфляции на -0,65%. Цены снизились на следующие подгруппы: овощи и бахчевые культуры (-14,7%), фрукты и виноград (-6,0%), мясо и мясопродукты (-0,6%), хлеб и хлебобулочные изделия (-0,6%). Вместе с тем, за данный период цены выросли на следующие подгруппы: масло и жир (2,3%), рыба (1,%), кофе, чай и какао (0,5%), молоко, сыр и яйца (0,5%);
Алкогольные напитки, табачные изделия: цены в группе выросли на 0,9%, что отразилось на месячной инфляции на 0,06%. Цены выросли как на алкогольные напитки (1,3%), так и на табачные изделия (0,2%);
Гостиницы, кафе и рестораны: по сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 1,3%, что отразилось на месячной инфляции на 0,05%. Цены выросли как на ночлег (3,8%), так и на общественное питание (0,8%)», — отмечается в отчете «Грузстата».
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