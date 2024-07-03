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Растет объем денежных переводов из Грузии в Азербайджан


03.07.2024   14:02


В первом квартале 2024 года объем денежных переводов физических лиц из Грузии в Азербайджан составил 9,26 миллиона долларов США, передает в среду Trend.

Согласно расчетам на основе данных Центрального банка Азербайджана, данный показатель увеличился на 50,01 процента, или 3,087 миллиона долларов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Доля переводов из Грузии в общем объеме переводов составляет 3,1 процента.

Отметим, что по итогам 2023 года объем денежных переводов физических лиц из Грузии в Азербайджан составил 37,475 миллиона долларов США.

Напомним, что по итогам 2023 года объем денежных переводов физических лиц из зарубежных стран в Азербайджан составил 1,654 миллиарда долларов США.


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