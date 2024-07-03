

В июне цены на фрукты и овощи снизились, масло и жир подорожали — Грузстат

03.07.2024 14:16





Согласно данным, опубликованным Национальной статистической службой Грузии (Грузстат), инфляция в июне снизилась на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако годовой уровень инфляции составил 2,2%.



Показатель месяца в основном обусловлен изменением цен на такие товары, как продукты питания и безалкогольные напитки, алкогольные напитки и табачные изделия, а также на тарифы в кафе, гостиницах и ресторанах.



«Продукты питания и безалкогольные напитки: цены в группе снизились на 2,0%, что отразилось на месячной инфляции на -0,65%. Цены снизились на следующие подгруппы: овощи и бахчевые культуры (-14,7%), фрукты и виноград (-6,0%), мясо и мясопродукты (-0,6%), хлеб и хлебобулочные изделия (-0,6%). Вместе с тем, за данный период цены выросли на следующие подгруппы: масло и жир (2,3%), рыба (1,%), кофе, чай и какао (0,5%), молоко, сыр и яйца (0,5%);



Алкогольные напитки, табачные изделия: цены в группе выросли на 0,9%, что отразилось на месячной инфляции на 0,06%. Цены выросли как на алкогольные напитки (1,3%), так и на табачные изделия (0,2%);



Гостиницы, кафе и рестораны: по сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 1,3%, что отразилось на месячной инфляции на 0,05%. Цены выросли как на ночлег (3,8%), так и на общественное питание (0,8%)», — — говорится в информации, опубликованной Грузстат.



По сравнению с соответствующим месяцем прошлого года цены на транспорт выросли на 11%, подорожали продукты питания и безалкогольные напитки, алкоголь и табачные изделия, образование, гостиницы и кафе-рестораны. Снижение цен зафиксировано на одежду и обувь, коммунальные расходы. По сравнению с июнем прошлого года общий уровень инфляции составляет 2,2 процента.





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