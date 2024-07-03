

В июне 2024 года годовая инфляция в Грузии составила 2,2%

03.07.2024 21:53





Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 3 июля, годовая инфляция в июне 2024 года составила 2,2%, а по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,5%.



На формирование годовой инфляции в основном повлияло изменение цен в следующих группах: транспорт (рост на 11%); гостиницы, кафе и рестораны (рост на 7,5%); алкогольные напитки и табачные изделия (рост на 3,4%); продукты питания и безалкогольные напитки (рост на 1,9%).



Что касается ежемесячной инфляции, здесь основное влияние на формирование цен оказало изменение цен на следующие группы: алкогольные напитки, табачные изделия (рост на 0,9%); рестораны и гостиницы (рост на 1,3%); продукты питания и безалкогольные напитки (снижение на 2%).



Что касается группы продуктов питания и безалкогольных напитков, цены выросли на следующие подгруппы: фрукты и виноград (30,1%); овощи и бахчевые (10,2%); минеральная и родниковая вода, безалкогольные напитки и натуральные соки (3,7%); сахар, варенье и другие сладости (2,5%); кофе, чай и какао (2,4%); мясо и мясные продукты (1,0%). При этом цены снизились по подгруппам: масла и жиры (-8,5%), хлеб и хлебобулочные изделия (-3,0%), рыба (-1,9%).





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