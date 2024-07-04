

На ТПП "Верхний Ларс" отмечается увеличения числа российских туристов, направляющихся в Грузию

04.07.2024 12:56





Движение легкового автотранспорта в направлении российско-грузинской границы (ТПП "Верхний Ларс") в связи с летним туристическим сезоном возросло, сообщил Северо-Кавказский филиал ФГКУ Росгранстрой на своей странице в Telegram.

ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.



"В связи с существенным увеличением легкового трафика в туристический сезон нагрузка на пункт пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией выросла… Сотрудники пограничной и таможенной служб работают в усиленном режиме", говорится в сообщении.



По информации ведомства, сегодня на "Верхнем Ларсе" функционируют 39 полос: 12 для грузового транспорта, две для автобусов, одна резервная и 24 для легковых автомобилей.



В связи с ограниченными возможностями перемещения на нейтральной территории между российским и грузинским погранпереходами наблюдается скопление транспортных средств, из-за чего ведомство рекомендует желающим пересечь российско-грузинскую границу, рассчитывать больше времени на дорогу, а также запастись большим количеством воды, позаботившись о своих пассажирах и питомцах.



Между тем, по информации Росгранстроя, на подъезде к пункту пропуска "Верхний Ларс" больших очередей грузовиков не наблюдается.



"Согласно данным региональных властей, около 500 грузовиков в настоящее время ожидают проезда через Верхний Ларс. Отметим: все они находятся на площадках ТЛТ (таможенно-логистических терминалов) и других стоянках, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания. Километровых очередей на подъезде к Верхнему Ларсу нет", - отмечено в сообщении.



Граждане России занимают второе место после Турции по количеству, совершенных визитов в страну за первый квартал 2024 года (215,5 тысячи визитов).





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