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Вырос объем денежных переводов из Азербайджана в Грузию


04.07.2024   17:16


По итогам первого квартала 2024 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Грузию составил 14,645 миллиона долларов США, сообщает BMG.

Согласно расчетам на основе данных Центрального банка Азербайджана, данный показатель вырос на 14,66 процента, или на 1,872 миллиона долларов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Доля переводов в Грузию в общем объеме переводов составляет 11,1 процента.

Отметим, что по итогам 2023 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Грузию составил 58,849 миллиона долларов США.


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