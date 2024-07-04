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Вырос объем денежных переводов из Азербайджана в Грузию
04.07.2024 17:16
По итогам первого квартала 2024 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Грузию составил 14,645 миллиона долларов США, сообщает BMG.
Согласно расчетам на основе данных Центрального банка Азербайджана, данный показатель вырос на 14,66 процента, или на 1,872 миллиона долларов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.
Доля переводов в Грузию в общем объеме переводов составляет 11,1 процента.
Отметим, что по итогам 2023 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Грузию составил 58,849 миллиона долларов США.
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