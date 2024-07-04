

Страны ЕС были основным источником денежных переводов в мае - НБГ

04.07.2024 21:14





В мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем средств, переведенных в Грузию, снизился на 27,1% и составил 284,3 млн долларов США, а объем средств, переведенных из Грузии, снизился на 3,5%, до 30,1 млн долларов США. Об этом говорится в отчете, опубликованном Нацбанком.



По информации Нацбанка, ежегодное снижение денежных переводов вызвано базовым эффектом и уменьшением денежных переводов из России.



«В мае денежные переводы из России сократились на 69% ежегодно — до 48 миллионов долларов США. Однако денежные переводы из США продолжают расти высокими темпами – на 22,1%. Кроме того, денежные переводы из других стран, таких как Израиль и Азербайджан, продолжают расти (рост на 20,3% и 7,7% соответственно). По-прежнему существует значительный вклад в рост денежных переводов, переводимых из стран ЕС – Италии и Германии. В мае средства, переведенные из стран региона, Турции и Казахстана, сократились на 41,8% и 43,4% соответственно. Следует отметить, что денежные переводы, переводимые из Украины, по-прежнему остаются на минимальном уровне. В мае основным источником денежных переводов были страны ЕС (42,5%), Россия (16,9%) и США (16,6%). Среди стран Евросоюза стоит отметить высокую долю Италии, Греции и Германии в общем объеме денежных переводов», — отмечается в отчете Нацбанка.





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