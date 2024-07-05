

Армянская компания Shtigen Group начинает оперировать в Грузии

05.07.2024 11:48





Армянская компания Shtigen Group, работающая в сфере солнечной энергетики более 10 лет, запускает свою деятельность в Грузии, обещая принести на грузинский рынок "лучший армянский опыт в области солнечной энергетики".



Как заявил "Арменпресс" директор-учредитель Shtigen Group Айк Шекян, их присутствие в Грузии может помочь быстрому развитию сектора солнечной энергетики в соседней стране.



"Более того, к грузинскому рынку они подходят столь же внимательно, как к армянскому. Shtigen будет действовать как местная компания в Грузии, поэтому они сделают все, чтобы развивать грузинский рынок в соответствии со своими национальными интересами", - сказал Шекян.



В эти дни компания участвует в выставке и форуме Georgia Energy, которые пройдут в Грузии 4-5 июля. “Думаю, это станет серьёзным стимулом для игроков рынка взглянуть на сектор с разных сторон, пересмотреть решения, принять новые решения”, — говорит директор-основатель Shtigen Group.



Шекян уверяет, что компания не будет ограничиваться рынком Грузии. Амбиции высоки, интересными они считают также рынки Центральной Азии и стран Ближнего Востока. Однако в этом году упор делается на укрепление на грузинском рынке.



В настоящее время Shtigen строит крупнейшую солнечную электростанцию в Армении “Масрик-1” мощностью 55МВт. Ожидается, что осенью 2024 года будет объявлено об успешном завершении проекта.



BMG напоминает, что доля солнечных станций в общей выработке электроэнергии в Армении в последние годы растет и за I полугодие 2023-го составила чуть больше 4%. Правительство Армении в конце 2023 года заявило о поставленной цели увеличить мощность солнечных электростанций до 1500 мегаватт.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





