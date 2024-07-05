

Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение

05.07.2024 12:04





Чистая международная инвестиционная позиция Грузии на 31 марта 2024 года имеет отрицательное значение и составляет 30,2 миллиарда долларов, говорится на сайте Нацбанка Грузии.



Чистая международная инвестиционная позиция представляет собой разность стоимости активов, принадлежащих резидентам страны за рубежом, и активов, принадлежащих иностранным инвесторам в данной стране. Международная инвестиционная позиция, как и платежный баланс, дает информацию для оценки экономических взаимоотношений страны с остальным миром.



За четвертый квартал показатель ухудшился на 148 миллионов долларов. Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 96,8% к ВВП за последние четыре квартала.





Общие международные активы составляют 15,9 миллиарда долларов, что на 6,3 миллиона долларов меньше показателя на конец четвертого квартала 2023 года.



Общие международные обязательства на отчетную дату составили 46,1 миллиарда долларов. Обязательства выросли на 141,7 миллиона долларов по сравнению с четвертым кварталом 2023 года.





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