

Россия лидирует по объему транзитных ж/д перевозок через Грузию

05.07.2024 12:12





В 2023 году объем транзитных грузоперевозок по железной дороге через Грузию составил 7,7 миллиона тонн, из которых 47% приходилось на грузы из России, говорится в финансовом отчете АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД), передает Trend.



В общей сложности ГЖД обслужила 13,6 миллиона тонн грузов, что на 8,2% меньше по сравнению с 2022 годом. Снижение грузооборота в основном связано с сокращением транзитных перевозок: если в 2022 году объем транзитных грузов составлял 8,6 миллиона тонн, то в 2023 году он снизился до 7,7 миллиона тонн.



Кроме грузов из России, 26% транзитных грузов были отправлены из Азербайджана, 3,4% — из Туркменистана, 3,2% — из Румынии, 2,8% — из Болгарии, 2,3% — из Турции, 1,3% — из Беларуси и 1,2% — из Китая.



В 2023 году 28,9% от общего объема грузов, перевезенных ГЖД, приходилось на медную руду и другое сырье горнодобывающей промышленности, 28,5% — на уголь, сырую нефть и природный газ, а 12,7% — на продукты питания и напитки.





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