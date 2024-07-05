

Полугодовой план приватизации госимущества выполнен на 133% - Нацагентство

05.07.2024 13:57





Национальное агентство государственного имущества Минэкономики выполнило план приватизации второго квартала текущего года на 100,3%.



По информации первого заместителя министра экономики и устойчивого развития Нино Энукидзе, в результате активной приватизации ведомство перечислило в госбюджет 37 102 291 лари вместо 37 000 000 лари, предусмотренных планом на второй квартал 2024 года.



По её словам, за указанный период было объявлено 506 электронных аукционов.



По заявлению замминистра, агентство и в дальнейшем будет активно продолжать процесс ускоренной приватизации госимущества и будет проактивно предлагать частному сектору различную, привлекательную для инвестиций недвижимость.



«Любое заинтересованное лицо имеет возможность без каких-либо бюрократических процедур принять участие в текущих электронных аукционах и в короткие сроки стать владельцем государственного актива», — отметила Нино Энукидзе.



Следует отметить, что в результате успешной приватизации Национальное агентство государственного имущества Министерства экономики смогло мобилизовать в первом и втором кварталах этого года более 142 миллионов лари и внесло в госбюджет более 97 миллионов лари, вместо 73 миллионов, предусмотренных шестимесячным планом приватизации, таким образом выполнив полугодичный план на 133%.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





