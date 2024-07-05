

Посол Ирана: Дорога через Армению и Грузию к Черному морю сокращает путь

05.07.2024 13:58





Часть транспортного коридора Север-Юг, которая проходит через Армению, является очень серьезной альтернативой и дает возможность выйти к Черному морю, что считается более коротким маршрутом. Об этом заявил в беседе с журналистами 5 июля чрезвычайный и полномочный посол ИРИ в Армении Мехди Собхани.



«На юге Армении, на территории части Агарак-Каджаран, уже начались строительные работы участка, проходящего через Армению. И это четкая программа, которую необходимо реализовать. Правительство РА выделило достаточно серьезный бюджет на проведение этих строительных работ на южном участке. Мы расцениваем это как положительный шаг.



На этом участке уже начались строительные работы, это первый этап. В ближайшее время будет сообщено о втором этапе - строительстве Каджаранского туннеля, по части которого будет объявлен тендер. В ближайшее время ожидается заявление о строительстве дороги от Каджарана до Сисиана. Это облегчит движение автомобилей по этому участку», - заявил Собхани.



По его словам, эти пути не заменяют, а дополняют друг друга. «Дорога через территории Армении и Грузии к Черному морю сокращает продолжительность пути на 2 дня», - заключил дипломат.





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