

Планируются дальнейшие шаги по реформированию рынка электроэнергии Грузии

05.07.2024 14:14





Планируются дальнейшие шаги по реформированию рынка электроэнергии Грузии, и при необходимости будут использованы дополнительные механизмы регулирования, чтобы положительно повлиять на работу энергобиржи, сообщили в Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC).



Энергетическая биржа частично открылась в Грузии 1 июля 2024 года. Полный запуск отложен на один год. В частности, правительство Грузии утвердило переходную модель рынка электроэнергии, которая предполагает запуск рынков на сутки вперед и текущих продаж в ограниченном и добровольном режиме, отсрочку обязательства по почасовой балансировке, а также рынка балансирующих и вспомогательных услуг до 1 июля 2025 года.



"Наблюдение за переходной моделью рынка ведется в постоянном режиме. Соответственно, осуществляется планирование дальнейших шагов по реформированию рынка электроэнергии. Если процессы значительно превзойдут ожидания, существовавшие до запуска переходящей модели, будут использованы дополнительные механизмы регулирования, которые положительно повлияют на участие в биржевых торгах", - говорится в сообщении.



Участие в биржевых торгах является добровольным, хотя и с некоторыми ограничениями.



По информации регулятора, на данном этапе участвовать в биржевых торгах разрешено крупным потребителям, розничным поставщикам и операторам систем передачи и распределения только в целях покупки электроэнергии, а дерегулируемым производителям электроэнергии – для продажи электроэнергии.



Между тем, импортерам, экспортерам и оптовым поставщикам электроэнергии пока запрещено участвовать в биржевых торгах.



Согласно концепции модели рынка электроэнергии, такое ограничение было введено с целью максимального страхования определенных рисков.



В GNERC отметили, что либерализация рынка и внедрение свободных рыночных механизмов увеличивают конкуренцию, ликвидность и прозрачность, что означает более эффективное использование энергоресурсов страны, ценообразование, отражающее расходы, и больше социальных льгот, что помогает снизить цены на электроэнергию в долгосрочной перспективе.

На данном этапе на бирже зарегистрировано шесть участников, и за текущими процессами наблюдает большое количество потенциальных участников.



"Объемы электроэнергии, предлагаемые по торговым заявкам, на данном этапе открытия рынка не кажутся незначительными", - отмечено в сообщении.



Дата запуска рынка электроэнергии переносилась шесть раз, в том числе из-за того, что участники рынка не были готовы к почасовым торгам. Изначально предполагалось, что биржа заработает с 1 июля 2021 года. В итоге ее полный запуск был запланирован на 1 июля 2024 года.



Новая биржа – новые возможности



Внедрение свободных, конкурентоспособных и часовых энергетических рынков является частью той реформы, которую Грузия должна осуществить в рамках условий объединения в энергетическом содружестве.



Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства.



Новшество позволит Грузии привлечь больше инвестиций в энергетическую отрасль. Более того, процесс формирования цен на электроэнергию станет более прозрачным.



Потребители смогут днем ранее подать заявку на покупку энергии на следующий день. На рынке будут поставщики электроэнергии, ГЭС, ТЭЦ, импортеры, у которых будет энергия для продажи, а рыночная цена будет устанавливаться исходя из спроса и предложения.



Первая Энергетическая биржа в Грузии основана в 2019 году. Ею управляют "Государственная электросистема Грузии" и "Коммерческий оператор электроэнергетической системы", которые владеют по 50% долей в организации.



Внедрением ежедневных торгов биржа займется с помощью программного обеспечения консультационной компании Nord Pool Consulting.





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