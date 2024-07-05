

Санкционированный Украиной Wildberries ищет персонал для работы в Тбилиси

05.07.2024 17:12





Санкционированный Украиной российский маркетплейс (торговая площадка) Wildberries ищет персонал для работы в Тбилиси, пишет Paper Kartuli. Вакансия HR-менеджера появилась на портале HeadHunter.



В месте работы в объявлении указан Тбилиси. А в требованиях к вакансии указаны знание трудового законодательства Грузии и отличный уровень русского языка.



Sova напоминает, что 23 июля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в отношении Wildberries санкций на Украине сроком на три года.



Санкции ввели против подразделений Wildberries в России, Украине, Польше, Армении, Беларуси, Кыргызстане и Казахстане. Введены и персональные санкции — против основательницы компании Татьяны Бакальчук, ее супруга Владислава и сотрудников компании Андрея Ревяшко и Алексея Кузменко.



В апреле 2022 года, на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину, Бакальчук и компания Wildberries были внесены в санкционный список Польши за косвенную поддержку агрессии против Украины. Отмечалось, что компания «является крупнейшим плательщиком налогов в РФ».



В марте 2024 года в пресс-службе компании заявили, что компания планирует запустить работу в Грузии. Представители Wildberries также подтвердили, что пункт выдачи заказов (ПВЗ) находится на улице Бесики, его открыли в тестовом формате.



«Wildberries рассматривает возможность выхода на рынок Грузии, но говорить о деталях и сроках преждевременно. ПВЗ на фото — это тестовая точка выдачи заказа, которая, появилась еще в 2023 году. Оформить туда заказ невозможно», — рассказали представители компании в беседе с Paper Kartuli.



Отметим, в апреле 2023 года, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что думает о запуске маркетплейса в Грузии.



Wildberries — это российская торговая площадка. Основан в 2004 году Владиславом и Татьяной Бакальчук. Работает в России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Израиле, Турции, Узбекистане и Азербайджане. Крупнейший по обороту интернет-магазин России в 2016-2020 годах.



Источник: SOVA

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