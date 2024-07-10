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Самые востребованные профессии в Грузии


10.07.2024   12:48


С декабря 2023 года по май 2024 на портале Jobs.ge было опубликовано 41 998 вакансий — это на 6% больше, чем за аналогичный период 2022-2023 годов.

При этом темп публикации вакансий с декабря 2023 года по май 2024 года замедлился на 11,6% в сравнении с соответствующим периодом 2022-2023 годов.

Самые популярные категории вакансий в Грузии:

▪️ Продажи и закупки — 10 163 вакансий (-3,2%)
▪️ Менеджмент — 9 998 вакансий (+7,4%)
▪️ Финансы и статистика — 7 631 (+3,4%)


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