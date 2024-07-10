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Самые востребованные профессии в Грузии
10.07.2024 12:48
С декабря 2023 года по май 2024 на портале Jobs.ge было опубликовано 41 998 вакансий — это на 6% больше, чем за аналогичный период 2022-2023 годов.
При этом темп публикации вакансий с декабря 2023 года по май 2024 года замедлился на 11,6% в сравнении с соответствующим периодом 2022-2023 годов.
Самые популярные категории вакансий в Грузии:
▪️ Продажи и закупки — 10 163 вакансий (-3,2%)
▪️ Менеджмент — 9 998 вакансий (+7,4%)
▪️ Финансы и статистика — 7 631 (+3,4%)
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