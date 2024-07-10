

Самые востребованные профессии в Грузии

10.07.2024 12:48





С декабря 2023 года по май 2024 на портале Jobs.ge было опубликовано 41 998 вакансий — это на 6% больше, чем за аналогичный период 2022-2023 годов.



При этом темп публикации вакансий с декабря 2023 года по май 2024 года замедлился на 11,6% в сравнении с соответствующим периодом 2022-2023 годов.



Самые популярные категории вакансий в Грузии:



▪️ Продажи и закупки — 10 163 вакансий (-3,2%)

▪️ Менеджмент — 9 998 вакансий (+7,4%)

▪️ Финансы и статистика — 7 631 (+3,4%)





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