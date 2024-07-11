

В первом полугодии Грузию посетили более трех миллионов международных визитеров

11.07.2024 13:32





По данным Национальной администрации туризма, в I-II квартале 2024 года Грузию посетили 3 021 067 международных путешественников, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост составил +5,6%.



По данным администрации, за январь-июнь в страну состоялось 2 123 816 международных туристических визитов, рост по сравнению с 2023 годом составил +10%.



"Во втором квартале 2024 года Грузию посетили 1 720 516 международных путешественников, рост по сравнению с 2023 годом составляет +4,2%.



В период с апреля по июнь в Грузию состоялось 1 185 172 международных туристических визита, рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил +9,2%.



Количество международных путешественников и международных туристических посещений рассчитывается по методике, разработанной по рекомендации Всемирной туристской организации, и включает уже совершенные и завершенные посещения", - отмечается в информации Национальной администрации туризма.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





