

Мировые лидеры пришли в Грузию бросить вызов турецким отелям

11.07.2024 13:37







Международная управляющая компания Aimbridge Hospitality взяла в управление строящийся отельный комплекс



Соответствующий договор компания подписала 4 июля с грузинским строительным холдингом European Village, который строит данный комплекс.



Aimbridge – это мировой лидер отельного управления, в портфеле компании – более 1500 отелей по всему миру. Недавно компания открыла свой первый офис в Грузии.



Wyndham Grand Batumi Gonio входит в крупнейшую отельную сеть мира – Wyndham Hotels & Resorts, строится под лучшим брендом в коллекции сети – Wyndham Grand. Таких отелей всего 78 в мире, на постсоветском пространстве – только два.



Мировые лидеры намерены сделать Грузию роскошным международным курортом, ведь спрос на all inclusive в лакшери-сегменте лавинообразно набирает обороты в постковидный период. Именно Wyndham Grand Batumi Gonio открывает эпоху сервиса «все включено» в отельном luxury-сегменте Грузии.



Комплекс состоит из пяти отелей и рассчитан на 1055 номеров. Открытие ожидается в 2025 году. Инвестиционная емкость проекта - $90 млн.



В планах застройщика – строительство десяти люксовых отелей, что позволит нашей стране составить конкуренцию туристической индустрии Турции высшего уровня.



Грузия привлекает все больше путешественников из ЕС, Израиля и арабских стран, которые тратят в среднем за поездку $1300-1400. Для сравнения: гости из России и Турции тратят $650 и $400 соответственно.



Туристы требуют все более высокого уровня обслуживания, готовы за него платить, и грузинская индустрия гостеприимства готова стать лидером в своей части мира.

Международная управляющая компания Aimbridge Hospitality взяла в управление строящийся отельный комплекс Wyndham Grand Batumi Gonio в Грузии.Соответствующий договор компания подписала 4 июля с грузинским строительным холдингом European Village, который строит данный комплекс.Aimbridge – это мировой лидер отельного управления, в портфеле компании – более 1500 отелей по всему миру. Недавно компания открыла свой первый офис в Грузии.Wyndham Grand Batumi Gonio входит в крупнейшую отельную сеть мира – Wyndham Hotels & Resorts, строится под лучшим брендом в коллекции сети – Wyndham Grand. Таких отелей всего 78 в мире, на постсоветском пространстве – только два.Мировые лидеры намерены сделать Грузию роскошным международным курортом, ведь спрос на all inclusive в лакшери-сегменте лавинообразно набирает обороты в постковидный период. Именно Wyndham Grand Batumi Gonio открывает эпоху сервиса «все включено» в отельном luxury-сегменте Грузии.Комплекс состоит из пяти отелей и рассчитан на 1055 номеров. Открытие ожидается в 2025 году. Инвестиционная емкость проекта - $90 млн.В планах застройщика – строительство десяти люксовых отелей, что позволит нашей стране составить конкуренцию туристической индустрии Турции высшего уровня.Грузия привлекает все больше путешественников из ЕС, Израиля и арабских стран, которые тратят в среднем за поездку $1300-1400. Для сравнения: гости из России и Турции тратят $650 и $400 соответственно.Туристы требуют все более высокого уровня обслуживания, готовы за него платить, и грузинская индустрия гостеприимства готова стать лидером в своей части мира.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





