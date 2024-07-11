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Мировые лидеры пришли в Грузию бросить вызов турецким отелям
11.07.2024 13:37
Международная управляющая компания Aimbridge Hospitality взяла в управление строящийся отельный комплекс Wyndham Grand Batumi Gonio в Грузии.
Соответствующий договор компания подписала 4 июля с грузинским строительным холдингом European Village, который строит данный комплекс.
Aimbridge – это мировой лидер отельного управления, в портфеле компании – более 1500 отелей по всему миру. Недавно компания открыла свой первый офис в Грузии.
Wyndham Grand Batumi Gonio входит в крупнейшую отельную сеть мира – Wyndham Hotels & Resorts, строится под лучшим брендом в коллекции сети – Wyndham Grand. Таких отелей всего 78 в мире, на постсоветском пространстве – только два.
Мировые лидеры намерены сделать Грузию роскошным международным курортом, ведь спрос на all inclusive в лакшери-сегменте лавинообразно набирает обороты в постковидный период. Именно Wyndham Grand Batumi Gonio открывает эпоху сервиса «все включено» в отельном luxury-сегменте Грузии.
Комплекс состоит из пяти отелей и рассчитан на 1055 номеров. Открытие ожидается в 2025 году. Инвестиционная емкость проекта - $90 млн.
В планах застройщика – строительство десяти люксовых отелей, что позволит нашей стране составить конкуренцию туристической индустрии Турции высшего уровня.
Грузия привлекает все больше путешественников из ЕС, Израиля и арабских стран, которые тратят в среднем за поездку $1300-1400. Для сравнения: гости из России и Турции тратят $650 и $400 соответственно.
Туристы требуют все более высокого уровня обслуживания, готовы за него платить, и грузинская индустрия гостеприимства готова стать лидером в своей части мира.
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