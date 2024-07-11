

Число туристических поездок из РФ в Грузию за полгода уменьшилось на 8,7%

11.07.2024 19:57





Число туристических поездок из РФ в Грузию в первом полугодии 2024 года составило 527 519, что на 8,7% меньше аналогичных данных за 2023 год. Об это говорится в опубликованных статистических данных Национальной администрации туризма Минэкономики Грузии.



Россия находится на втором месте, откуда чаще всего приезжают туристы в Грузию. На первом месте - Турция, из которой за два квартала 2024 года было совершено более 623 тыс. поездок, что на 7,1% больше прошлогодних показателей. На третьем месте расположилась Армения, откуда за два квартала текущего года было совершено более 387 тыс. туристических поездок в Грузию, что на 2,4% меньше данных за 2023 год.



Всего за два квартала текущего года было совершено более 2 млн туристических поездок в Грузию, что на 10% больше показателей за тот же период прошлого года.





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