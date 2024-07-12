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Объявлен второй 80-миллионный тендер на содержание дорог в Аджарии и ещё трёх регионах


12.07.2024   12:06


Департамент автомобильных дорог Грузии объявил второй в этом году тендер на дорожные работы, которые будут проведены на автомагистралях международного и внутреннего значения в Аджарии, а также в регионах Гурия, Самегрело и Земо Сванети.

Стоимость контракта составляет 80 миллионов лари [около 30 млн. долларов США], и работы должны быть выполнены в течение 36 месяцев с момента подписания контракта.

Однако, тендерные условия вызывают вопросы о прозрачности и эффективности процесса, поскольку конкретные участки дорог и выполняемые работы не определены, а также есть подозрения, что предыдущий тендер, который также был объявлен на проведение дорожных работ в четырех регионах и был подписан 80-миллионный контракт, был рассчитан только на дорогу Хуло-Годердзи в высокогорной Аджарии.

Предыдущий тендер на аналогичные работы был объявлен три месяца назад, а контракт был подписан с компанией «Кавказ Роуд Проект».

Департамент автомобильных дорог Грузии объявил второй тендер на дорожные работы в Аджарии, Гурии, Самегрело и Земо (Верхнее) Сванети. В рамках этого тендера департамент автомобильных дорог принял решение завершить укладку асфальтового покрытия на участке Хуло-Годердзи до выборов, которые пройдут в октябре 2024 года.

Для этого Департамент определил несколько компаний на дороге Хуло-Годердзи в рамках других ранее объявленных тендеров. Департамент автомобильных дорог полностью перенес финансирование на 2024 год, хотя изначально оно было выделено на 2024-2027 годы, а компания «Кавказ Роуд Проект» получила аванс в размере 16 миллионов лари. Условия тендера не определяют конкретные участки дороги и выполняемые работы, что вызывает вопросы о прозрачности и эффективности процесса.


Гоча Мжаванадзе, аналитик-исследователь TI-Georgia, рассказал Batumelebi, что ведомство должно указать один регион, что повысит конкуренцию в тендере — если компания работает только в Аджарии, то при расширении ареала работ она не будет заинтересована в этом тендере:

«Заинтересованные стороны должны знать, где будет сфера их интересов, где они будут обязаны выполнить работы по победившему тендеру. Это повысит интерес, конкуренцию, прозрачность, сэкономит бюджетные средства, а также повысит качество выполняемых работ. Поэтому это будет более эффективно».


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