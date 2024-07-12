

Грузия существенно увеличила прямые иностранные инвестиции в Азербайджан

12.07.2024 15:11





В первом квартале 2024 года прямые иностранные инвестиции (ПИИ) из Грузии в Азербайджан составили 9,183 миллиона долларов США, сообщает в пятницу Trend.



Согласно расчетам на основе данных Центрального банка Азербайджана, этот показатель вырос на 50,21 процента, или 3,069 миллиона долларов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.



Отметим, что в аналогичный период прошлого года ПИИ Грузии составили 6,114 миллиона долларов.



Доля ПИИ из Грузии в общем объеме ПИИ в Азербайджан составляет 0,6 процента.



В свою очередь ПИИ из Азербайджана в экономику Грузии составили 6,068 миллиона долларов (доля - 1,8 процента).



Напомним, что по итогам 2023 года ПИИ в экономику Азербайджана составили 6,658 миллиарда долларов США (рост на 6,1 процента).





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