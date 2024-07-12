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В Грузии число туристов увеличилось на 5,6%
12.07.2024 15:15
Иностранцы совершили в Грузию более 3 миллионов визитов в первом полугодии 2024 года, что на 5,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Национальная администрация туризма Грузии, передает Trend.
Большинство международных визитов было из соседних стран, при этом страны ЕС не попали в первую десятку.
Ведущие страны по числу визитеров:
Турция – около 623 тыс. визитеров, рост на 7,1% по сравнению с январем-июнем 2023 года;
Россия – 527,5 тыс. визитеров, снижение на 8,7%;
Армения – 387,7 тыс. визитеров, −2,4%;
Израиль – 126,2 тыс. визитеров, +18,5%;
Азербайджан – 99,4 тыс. визитеров, +16%;
Казахстан – 70,3 тыс., +21,7%;
Иран – 62 тыс., +21,7%;
Индия – 57,7 тыс., +64,3%;
Украина – 51,4 тыс., −23,3%;
Беларусь – 43,7 тыс., −2%;
Китай – 32,8 тыс., +159,5%;
Германия – 31 тыс., +24,3%;
Польша – 27,6 тыс., −23,5%;
Узбекистан – 25,6 тысячи, +26,7%;
Саудовская Аравия – 22,2 тысячи, +44,3%.
По статистике, 38% международных визитеров прибыли в Грузию по воздуху, а 62% — по суше. Самыми загруженными пунктами пропуска стали Тбилисский аэропорт (705 тыс. визитов), КПП «Сарпи» на границе с Турцией (583 тыс.), КПП «Казбеги» на границе с РФ (423 тыс.) и КПП «Садахло» на границе с Арменией (324 тыс. посещений).
Также известно, что 65% международных визитеров были мужчинами, а 35% — женщинами.
Из 3 миллионов международных визитов более 2,1 миллиона были совершены с целью туризма, что на 10% больше по сравнению с первыми двумя кварталами прошлого года.
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