

Активы пенсионного агентства составляют 5,2 млрд лари

12.07.2024 17:53





По данным Пенсионного агентства на 30 июня, число участников пенсионной схемы составляет один миллион 529 тысяч человек.



Стоимость пенсионных активов составляет 5,2 млрд лари, из них генерированные активы превысили 1,15 млрд лари.



Кроме того, по данным Пенсионного агентства, накопительной пенсией воспользовались 11 114 человек различных категорий, им в качестве пенсии было выплачено 38,9 миллиона лари.





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