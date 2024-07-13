

В Германии прошла презентация-семинар грузинского вина

13.07.2024 18:02





Презентация-семинар грузинского вина прошла в винном институте Deutsche Wein und Sommelierschule в столице Германии Берлине, сообщило Национальное агентство вина Грузии.



Мероприятие, в котором приняли участие международные эксперты по маркетингу, студенты и любители вина, провел президент Ассоциации сомелье Германии Ивон Хейстерман.



Презентация включала историю развития грузинской винодельческой культуры, современное состояние винодельческой отрасли, а также стратегию и основные цели маркетинговых кампаний грузинского вина.





Презентация грузинского вина в Берлине прошла при участии немецкой маркетинговой компании ff.k Public Relations, подрядчика Национального агентства вина, и института вина Deutsche Wein und Sommelierschule.





Германия, крупнейшая страна-импортер вина в Европе, с 2020 года была добавлена в список стратегических рынков для грузинского вина и стабильно занимает место в первой десятке стран-экспортеров.



За первое полугодие текущего года из Грузии в Германию было экспортировано 674 тысяч литров вина, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 32%.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





