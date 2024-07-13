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В Германии прошла презентация-семинар грузинского вина
13.07.2024 18:02
Презентация-семинар грузинского вина прошла в винном институте Deutsche Wein und Sommelierschule в столице Германии Берлине, сообщило Национальное агентство вина Грузии.
Мероприятие, в котором приняли участие международные эксперты по маркетингу, студенты и любители вина, провел президент Ассоциации сомелье Германии Ивон Хейстерман.
Презентация включала историю развития грузинской винодельческой культуры, современное состояние винодельческой отрасли, а также стратегию и основные цели маркетинговых кампаний грузинского вина.
Презентация грузинского вина в Берлине прошла при участии немецкой маркетинговой компании ff.k Public Relations, подрядчика Национального агентства вина, и института вина Deutsche Wein und Sommelierschule.
Германия, крупнейшая страна-импортер вина в Европе, с 2020 года была добавлена в список стратегических рынков для грузинского вина и стабильно занимает место в первой десятке стран-экспортеров.
За первое полугодие текущего года из Грузии в Германию было экспортировано 674 тысяч литров вина, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 32%.
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