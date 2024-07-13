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«Индекс хачапури» вырос на 6,8%
13.07.2024 21:09
В июне приготовление стандартного имеретинского хачапури в Грузии обходилось в 6 лари. Об этом сообщает Международная школа экономики при Тбилисском госуниверситете (ISET).
За год «Индекс хачапури» вырос на 6,8%. По сравнению с предыдущим месяцем – на 2,9%.
По сравнению с 2023 годом дороже стали стоить почти все ингредиенты: сливочное масло (+18,1%), молоко (+16,2%), дрожжи (+14,9%), сыр (+7,2%), мука (+1,4%). Подешевели только яйца, на 1,7%.
В ISET объясняют подорожания молочной продукции в Грузии ростом мировых цен. По индексу ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), мировые цены на молочные продукты в июне выросли на 6,5%, на масло – на 35,8%.
«Индекс хачапури» — грузинский аналог «индекса бигмака», который неофициально используется как индикатор валютных курсов в разных странах.
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