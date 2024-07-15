

В январе-июне внешнеторговый оборот товаров в Грузии снизился на 1,8 процента

15.07.2024 12:12





По данным Национальной службы статистики, в январе-июне 2024 года внешнеторговый оборот товаров в Грузии (без незадекларированной торговли) составил 10 миллионов 320,1 миллиона долларов США, что на 1,8 процента меньше соответствующего показателя предыдущего года.



Из них, по данным Национальной службы статистики, экспорт составляет 2 848,3 млн. доллара США был, то есть снизился на 6,7 процента, а импорт составил 7 471,8 миллиона долларов США – рост составил 0,2 процента.



Отрицательный торговый баланс в январе-июне 2024 года составил 4623,5 миллиона долларов США составил 44,8 процента внешнеторгового оборота.







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