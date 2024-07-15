

Georgian Airways запустила грузовой маршрут Тбилиси - Хайкоу - Милан

15.07.2024 13:20





Грузовой авиарейс из Тбилиси в Милан через город Хайкоу в южной китайской провинции Хайнань был запущен 8 июля. Об этом сообщает хайнаньский новостной ресурс "Наньхайван".



Перелеты по этому маршруту будут выполняться грузинской авиакомпанией Georgian Airways по вторникам и воскресеньям. В Хайкоу этим рейсом будут доставляться товары для беспошлинной торговли из Европы. Из Хайкоу самолеты будут загружать посылками с различных китайских платформ электронной коммерции.



В настоящее время аэропорт Мэйлань города Хайкоу обслуживает шесть международных грузовых маршрутов, в том числе Тбилиси - Хайкоу - Милан, Хайкоу - Париж - Борнмут (Великобритания), Хайкоу - Вена - Борнмут, Хайкоу - Борнмут, Инчхон - Хайкоу - Сингапур и Хайкоу - Париж.



За январь - июнь 2024 года грузопоток через аэропорт Мэйлань в общей сложности составил чуть больше 9,4 тыс. тонн, что на 181% превысило показатель за аналогичный период 2023 года.





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