Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Georgian Airways запустила грузовой маршрут Тбилиси - Хайкоу - Милан


15.07.2024   13:20


Грузовой авиарейс из Тбилиси в Милан через город Хайкоу в южной китайской провинции Хайнань был запущен 8 июля. Об этом сообщает хайнаньский новостной ресурс "Наньхайван".

Перелеты по этому маршруту будут выполняться грузинской авиакомпанией Georgian Airways по вторникам и воскресеньям. В Хайкоу этим рейсом будут доставляться товары для беспошлинной торговли из Европы. Из Хайкоу самолеты будут загружать посылками с различных китайских платформ электронной коммерции.

В настоящее время аэропорт Мэйлань города Хайкоу обслуживает шесть международных грузовых маршрутов, в том числе Тбилиси - Хайкоу - Милан, Хайкоу - Париж - Борнмут (Великобритания), Хайкоу - Вена - Борнмут, Хайкоу - Борнмут, Инчхон - Хайкоу - Сингапур и Хайкоу - Париж.

За январь - июнь 2024 года грузопоток через аэропорт Мэйлань в общей сложности составил чуть больше 9,4 тыс. тонн, что на 181% превысило показатель за аналогичный период 2023 года.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна