

Транспортировка нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан выросла

15.07.2024 13:32





В январе-июне 2024 года по нефтепроводам в Азербайджане было транспортировано 19 миллионов 238,6 тысяч тонн нефти, что на 2,1 процента меньше, чем год назад.



Как сообщает BMG со ссылкой на отчет государственного комитет по статистике Азербайджана, транспортировка нефти из Туркменистана и Казахстана по Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) выросла на 9,75 процента.



Согласно информации, по данному трубопроводу было транспортировано 14 миллионов 468,7 тысячи тонн нефти. За отчетный период 81,4 процента или 11 773,9 тысяч тонн нефти, транспортируемой по БТД, составила нефть, добытая в Азербайджане, 18,6 процента или 2 694,8 тысяч тонн - нефть из Туркменистана и Казахстана.





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