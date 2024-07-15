

Текущий год станет рекордным по импорту автотранспорта из Китая

15.07.2024 13:37





В период с января по май 2024 года из Китая в Грузию было импортировано автомобилей и спецтехники на сумму 45,1 миллиона долларов, что на 134 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.



Количество ввезенных транспортных средств:



Легковые автомобили – 1 119 единиц на сумму 18,6 миллиона долларов (рост на 116 процентов).

- Грузовые машины – 492 единицы на сумму 19,9 миллиона долларов (рост на 139 процентов).

- Спецтехника – 83 единицы на сумму 6,6 миллиона долларов (рост на 186 процентов).



За весь 2023 год в Грузию было ввезено китайских автомобилей и техники на сумму 55,1 миллиона долларов. Исходя из текущих данных, можно предположить, что текущий год станет рекордным по импорту автотранспорта из Китая в Грузию.





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