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Число визитеров из ЕС и Великобритании в Грузию увеличилось на более чем 13%
16.07.2024 11:25
Число международных визитов в Грузию из ЕС и Великобритании увеличилось на 13,3%, сообщает Администрация туризма Грузии.
В частности, в январе-июне в Грузию из стран Евросоюза и Великобритании было совершено 183 355 международных визитов. Это на 10% больше, чем в 2023 году.
По количеству международных визитов выделяются следующие страны:
Франция +30,3%;
Германия +24,3%;
Великобритания +16,3%.
В Администрации сообщили, что количество международных путешественников и международных туристических визитов рассчитывается в соответствии с методологией, разработанной по рекомендации Всемирной туристской организации, и включает в себя уже совершенные и завершенные визиты.
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