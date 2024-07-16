

Число визитеров из ЕС и Великобритании в Грузию увеличилось на более чем 13%

16.07.2024 11:25





Число международных визитов в Грузию из ЕС и Великобритании увеличилось на 13,3%, сообщает Администрация туризма Грузии.



В частности, в январе-июне в Грузию из стран Евросоюза и Великобритании было совершено 183 355 международных визитов. Это на 10% больше, чем в 2023 году.



По количеству международных визитов выделяются следующие страны:



Франция +30,3%;

Германия +24,3%;

Великобритания +16,3%.





В Администрации сообщили, что количество международных путешественников и международных туристических визитов рассчитывается в соответствии с методологией, разработанной по рекомендации Всемирной туристской организации, и включает в себя уже совершенные и завершенные визиты.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





