

За шесть месяцев в Грузии зафиксировано более двух миллионов туристических посещений

16.07.2024 15:38





По информации Национального агентства туризма, по данным за два квартала 2024 года в Грузии состоялось 2 123 816 международных визитов, что на +10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



«Туристические визиты увеличиваются как из стран ЕС, так и из Персидского залива, а также из новых туристических рынков из Индии и Китая.



Количество международных поездок и международных туристических визитов рассчитывается по методике, разработанной по рекомендации Всемирной туристской организации, и включает уже совершенные и завершенные визиты», — говорится в информации.





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