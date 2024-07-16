

За полугодие внешний госдолг Грузии снизился на 2,3%

16.07.2024 15:40





Внешний государственный долг Грузии на конец июня 2024 года составил $8,7 млрд против $8,9 млрд на конец 2023 года, сообщается в материалах на сайте министерства финансов страны.



Таким образом, за первое полугодие показатель сократился на 2,3%. Во втором квартале госдолг уменьшился на 0,2% после снижения на 2,1% в первом квартале.



В структуре внешнего госдолга задолженность правительства Грузии составила $8,33 млрд (снижение на 2,1%), Нацбанка (задолженность перед МВФ) - $374,2 млн (снижение на 6,9%).



Многосторонний внешний госдолг за полугодие сократился на 1,2% - до $6,31 млрд. В его составе крупнейшими кредиторами Грузии остаются Азиатский банк развития ($2,25 млрд, снижение на 1,4%), Европейский инвестиционный банк ($1,1 млрд, снижение на 0,9%), Международный банк реконструкции и развития ($1,61 млрд, рост на 5,2%).



Двусторонний внешний госдолг за январь-июнь уменьшился на 6% - до $1,51 млрд. В том числе, долг перед Францией составил $758,3 млн (снижение на 3,5%), перед Германией - $583,2 млн (на 7,1% меньше), Японией - $119,1 млн (снижение на 14,1%). Долг перед Россией сократился на 23,7% - до $11,6 млн.



В составе внешнего госдолга обязательства по евробондам сохранились на уровне $500 млн.



В 2023 внешний государственный долг Грузии вырос на 6,7% после увеличения на 1,7% в 2022 году и на 8,9% в 2021 году.





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