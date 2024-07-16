

Пассажиропоток в аэропортах Грузии за I полугодие вырос до исторического максимума

16.07.2024 22:38





Международные аэропорты Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми) за январь-июнь 2024 года обслужили свыше 3,2 млн пассажиров, что на 30% больше, чем в такой же период 2023 года, сообщила пресс-служба Минэкономики страны.



"Проводятся активные маркетинговые кампании по продвижению Грузии на международных рынках, что положительно влияет как на рост туристических потоков, так и на пассажиропоток. За первые шесть месяцев 2024 года все три международных аэропорта Грузии обслужили более 3 миллионов пассажиров, что является историческим максимумом", - говорится в сообщении.



За полугодие в аэропортах было выполнено 14 682 рейса. Это на 20% больше, чем в первом полугодии допандемийного 2019 года.



По данным Агентства гражданской авиации республики, Тбилисский международный аэропорт за полугодие обслужил более 2,12 млн пассажиров (рост на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года), аэропорт Кутаиси - 745,9 тысячи (рост на 12%), Батуми - 334,4 тысячи (рост на 41%).



По количеству перевезенных пассажиров в январе-июне 2024 года лидером авиарынка Грузии с долей 17% остается Wizz Air (553,7 тысячи пассажиров), доля Turkish Airlines составила 9% (287 тысяч пассажиров), Pegasus - 8% (262,5 тысяч пассажиров), "Грузинских авиалиний"- 7% (232,9 тысячи пассажиров), "Азербайджанских авиалиний" - 6% (192,8 тысячи пассажиров).



Объем авиаперевозок грузов через грузинские аэропорты за первые шесть месяцев года вырос на 23%, до 11,02 млн тонн.



На 1 июля 2024 года на 105 маршрутах в аэропортах Грузии работают 54 авиакомпании.



В 2023 году страну посетили 7,07 млн международных путешественников, что на 30,3% превысило показатель 2022 года. Грузинские власти ожидают в этом году роста числа иностранных туристов до 7,9 млн человек и увеличения доходов от туризма до $4,5 млрд с $4,3 млрд в прошлом году.





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