

Грузия ведет переговоры с AIR CHINA об осуществлении прямых авиарейсов между странами

17.07.2024 16:12





Крупнейшая китайская авиакомпания AIR CHINA заинтересована в прямых пассажирских рейсах из Китая в Грузию. По данным Агентства гражданской авиации Грузии, AIR CHINA рассматривает возможность осуществления рейсов между Тбилиси и Урумчи с частотой 3 раза в неделю с сентября этого года. Консультации с авиакомпанией по началу полетов идут в активном режиме.



Информацию об этом публикует Министерство экономики и устойчивого развития.



По словам заместителя министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, отмена визового режима между Грузией и Китаем придала дополнительный стимул двусторонним переговорам в направлении углубления сотрудничества в сфере гражданской авиации, в том числе увеличения частоты прямых рейсов и расширение географии полетов.



«Китай является новым приоритетным направлением для туристического сектора Грузии. Туристы из Китая традиционно выбирают долгосрочные туры и характеризуются высокой покупательной способностью. Увеличение частоты прямых рейсов будет способствовать прибытию большего количества гостей из Китая, что положительно скажется на динамике развития сферы туризма и гражданской авиации, а также даст дополнительный импульс двусторонней торговле и экономических отношений", - сказал замминистра.



По его словам, правительство Грузии активно ведет переговоры относительно начала полетов из других китайских городов, чтобы в Грузию могло приезжать больше китайских туристов.



На сегодняшний день China Southern Airlines выполняет регулярные пассажирские рейсы между Грузией и Китаем. С прошлого года авиакомпания постепенно увеличивала частоту полетов и в настоящее время выполняет ежедневные рейсы по воздушной линии Урумчи – Тбилиси – Урумчи. По данным за 6 месяцев 2024 года, China Southern Airlines перевезла между Грузией и Китаем 19 991 пассажира.



В 2023 году число визитов из Китая в Грузию составило 48 304, что на 554,5% больше, чем в 2022 году. По данным двух кварталов 2024 года, из Китая было совершено 32 853 визита. Рост по сравнению с 2023 годом составил 159,5%.





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