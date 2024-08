Amidi Group предложили заняться созданием технологического хаба в здании парламента в Кутаиси

Венчурной компании Amidi Group предложили включится в проект создания технологического хаба в заброшенном здании парламента в Кутаиси. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.



Сегодня в Тбилиси премьер Ираклий Кобахидзе провел встречу с основателем фонда Саидом Амиди.



«Обсуждался вопрос открытия технологического хаба в бывшем здании парламента в Кутаиси и возможное участие Amidi Group в этом процессе», — информирует пресс-служба.



Стороны говорили о проектах, реализуемых в сфере IT при поддержке правительства Грузии, и потенциале страны в этом направлении. Они также сосредоточили внимание на функции Грузии как регионального хаба. В этом контексте беседа коснулась инициативы «Среднего коридора» и важной роли Грузии в этом проекте.



Amidi Group была основана в 80-х годах в США братьями Саидом и Рахимом Амиди иранского происхождения. Компания работает в сфере недвижимости и IT. Сегодня ее активы составляют два миллиарда долларов.

У Саида Амиди более чем 30-летний опыт инвестирования в стартапы на ранней стадии. Он также создал фирму Plug and Play Tech Center, которая запустила сотни стартапов в Кремниевой долине.

Перевод парламента в Кутаиси был амбициозным проектом властей в период президентства Михаила Саакашвили. Он должен был послужить децентрализации и развитию региона. Здание строилось несколько лет и было торжественно открыто в мае 2012 года, за несколько месяцев до того, как ЕНД уступило «Грузинской мечте» позиции правящей партии.



Стоимость строительства шестиэтажного здания со стеклянным куполом составила 326 миллионов лари. По курсу тех лет около 110 млн долларов.



«Грузинская мечта» после прихода к власти сочла идею существования парламента в Кутаиси неэффективной и вернула его в Тбилиси. Для этого пришлось снова вносить поправки в Конституцию. Затем здание сначала планировали передать МВД, потом — открыть там университет.



О планах создания IT-хаба в здании кутаисского парламента в правительстве заговорили в 2022 году. Тогдашний премьер Ираклий Гарибашвили заявлял, что израильские бизнесмены готовы иинвестировать в проект «несколько десятков миллионов долларов».



В этом году власти повторно анонсировали открытие технологического хаба, но уже без упоминания израильских инвестиций. В администрации правительства обещают, что новый комплекс объединит интерактивный музей науки, стартап-акселератор, международную IT-школу, конференц-пространство, дата-центр для разработки грузинского искусственного интеллекта, различные экспериментальные лаборатории, а также представительства ведущих мировых технологических компаний.





