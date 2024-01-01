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Министр обороны Джуаншер Бурчуладзе встретил Новый год с военнослужащими


01.01.2024   19:58


Министр обороны Грузии встретил Новый год с военнослужащими четвертой пехотной бригады Восточного командования Сил обороны в Вазиани. Об этом сообщает министерство обороны.

Джуаншер Бурчуладзе поздравил личный состав с наступлением 2024 года, поблагодарил за службу и пожелал мира и процветания их семьям и Грузии.

С Новым годом военнослужащих также поздравили командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили и заместители министра обороны.


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