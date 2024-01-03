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В Батуми мужчина убил жену, обвиняемый задержан


03.01.2024   13:06


Сотрудники Департамента полиции Аджарии Министерства внутренних дел Грузии, в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных мероприятий, проведенных по горячим следам, задержали ранее судимого З.Б. 1979 года рождения по обвинению в умышленном убийстве члена семьи.

Информацию об этом распространяет МВД.

«За это преступление предусмотрено наказание от 16 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

Следствием установлено, что обвиняемый, в Батуми, в своем доме, ранил холодным оружием жену - И.Б. - 1987 года рождения и скрылся с места происшествия. Раненая женщина скончалась сразу после того, как ее доставили в медицинское учреждение.

Полиция задержала З.Б. по горячим следам в качестве обвиняемого.

В качестве вещественного доказательства правоохранители изъяли орудие преступления - нож. Расследование ведется по подпункту «и» статьи 109 Уголовного кодекса Грузии, который подразумевает умышленное убийство члена семьи при отягчающих обстоятельствах», - говорится в информации.


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