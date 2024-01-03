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В филиал TBC Bank в Тбилиси ворвался вооруженный человек в маске


03.01.2024   20:11


В филиал TBC Bank, расположенный на улице Цинцадзе в Тбилиси, ворвался вооруженный человек в маске.

По имеющейся информации, сотруднику банка удалось включить сигнал тревоги. Мужчина не успел захватить деньги, но успел скрыться до прибытия полиции.

На месте мобилизованы отряды полиции. В МВД Грузии пока не сообщают детали инцидента.


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